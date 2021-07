Nokia ha appena presentato uno smartphone di “grado militare”, progettato per resistere a condizioni ambientali intense: ecco tutto ciò che c'è da sapere sul Nokia XR20.

Nokia XR2: prezzo e dettagli

HMD Global ha affermato che il Nokia XR20 è il telefono più robusto che sia stato creato fino ad oggi e che lo schermo Gorilla Glass Victus (progettato dalla società tecnologica americana Corning) può resistere a cadute da circa 2 metri.

I telefoni “rugged” appartengono ad una categoria di nicchia, destinata principalmente agli appassionati di sport estremi e ai lavoratori manuali. Tuttavia, HMD spera che il Nokia XR20 faccia anche breccia nei cuori di un pubblico più mainstream.

Passando alle specifiche tecniche, partiamo subito con il dire che l'XR20 è uno smartphone 5G dotato della certificazione MIL-STD810H, ma anche della IP68 per la resistenza all'acqua e alla polvere. Il dispositivo sfoggia un display LCD FHD+ IPS da 6,67 pollici, che offre una luminosità massima di 550 nits e ospita foro per la fotocamera frontale da 8 MP.

Sul retro, il nuovo rugged phone della compagnia finlandese presenta una configurazione a doppia fotocamera: un sensore principale da 48 MP e un ultrawide da 13 MP; entrambi gli obiettivi sono dotati, inoltre, di un flash LED dedicato. Sotto il cofano, il telefono è alimentato da un SoC Snapdragon 480, associato a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Per quanto riguarda l'autonomia energetica, l' XR20 racchiude una batteria da 4.630 mAh con supporto per la ricarica rapida da 18 W; il device è inoltre è dotato del supporto per la ricarica wireless da 15 W. Lo smartphone, che esegue Android 11 immediatamente, ha un prezzo di partenza di 569 euro.

