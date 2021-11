Nokia T20, il tablet perfetto per la didattica online

Il Nokia T20 Education Edition è appena stato annunciato con un display 2K, 4 GB di RAM e batteria da 8.200 mAh; questa particolare iterazione, a detta del brand finlandese, è perfetta per la didattica online e per gli studenti.

Nokia T20: le caratteristiche della Education Edition

Il mese scorso, HMD Global ha lanciato il suo tablet Nokia T20 in diversi mercati e nel giro di poche settimane l'azienda finlandese ha annunciato una nuova variante dello stesso, soprannominata T20 Education Edition.

È stato rivelato che il tablet in questione sarà disponibile per l'acquisto dal prossimo mese, ovvero dicembre, ma la società non ha ancora rivelato i dettagli sui prezzi.

Come indica il nome, il prodotto è rivolto agli studenti per aiutarli nel loro apprendimento. È dotato di un display 2K da 10,4 pollici con risoluzione dello schermo di 1200 x 2000 pixel e ha superato la certificazione svizzera SGS per le emissioni a bassa luce blu e fornisce anche una modalità di protezione degli occhi, una per la correzione della postura seduta ed esercizi per gli occhi.

Internamente, il dispositivo è alimentato dal processore Unisoc T610, un'offerta octa-core che include due core Cortex-A75 con clock a 1,8 GHz e sei core Cortex-A55 con clock a 1,8 GHz. Contiene 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione e c'è anche uno slot per schede microSD per espandere la capacità di archiviazione.

Il Nokia T20 Education Edition fornisce nove sussidi didattici simultanei per le scuole elementari, medie e superiori, anche questo senza la necessità di scaricare app aggiuntive o acquistare corsi separati. La società ha anche affermato che il contenuto del supplemento didattico verrà aggiornato di volta in volta. Supporta anche funzioni come la lettura di libri di testo, la traduzione tra più paesi e la correzione di calcoli orali.

Per il “Parental Control”, c'è una feature attraverso la quale i genitori possono controllare l'utilizzo del tablet in qualsiasi momento tramite WeChat e controllare il software per chiudere, disinstallare le varie app. Inoltre, il dispositivo non supporta il download automatico dei giochi.

È alimentato da una batteria da 8.200 mAh che supporta la ricarica rapida PD da 15 W, ma l'azienda include un caricabatterie da 10 W nella confezione. Ci aspettiamo che la società riveli presto i dettagli sui prezzi e la data di lancio.

Non sappiamo ancora quando e se arriverà sul mercato europeo. Per chi fosse interessato però, comunichiamo che su Amazon, il modello standard si trova a soli 239€.