Nokia T20: svelato il nuovo tablet di HMD Global con batteria infinita

HMD Global presenta ufficialmente il nuovo tablet Nokia T20. Ampio schermo, vasta gamma di funzionalità e batteria prestante che darà modo di utilizzare a lungo il dispositivo, sia per lavorare che per concedersi momenti di relax ed intrattenimento.

Diamo il benvenuto al tablet Nokia T20

Il terminale si distingue per un design morbido e lineare, come da tradizione Nokia. La solida struttura in alluminio e la cornice lucida danno il giusto risalto al luminoso display da 10,4 pollici con risoluzione pari al 2K.

Il tablet presenta dimensioni di 247,6 x 157,5 x 7,8 mm, con un peso che ammonta a 470g (465g per il modello solo Wi-Fi). A bordo troviamo il processore Tiger T610 di Unisoc, assistito da 3GB/4GB di memoria RAM e 32GB/64GB di storage interno. Possibilità di espandere la memoria con microSD fino a 512GB.

Sul retro abbiamo una fotocamera da 8MP, con autofocus e flash LED. Frontalmente invece troviamo il sensore da 5MP. Ottimi riscontri sotto il profilo dell'audio, grazie alla presenza di 2 microfoni e degli speaker stereo.

Uno dei punti di forza del T20 è certamente la batteria: un modulo non removibile da 8200mAh, compatibile con la ricarica rapida a 15W. Non mancano porta USB C, ingresso per jack da 3.5 mm, connettività WiFi: 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 e GPS/AGPS (nella versione LTE).

Nokia T20 sarà disponibile in Italia da metà ottobre al prezzo di 239 euro nella versione Wi-Fi (configurazione 4GB/64GB) e 249 euro in quella LTE (configurazione 4GB/64GB).