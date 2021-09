I rendering e le specifiche del Nokia G50 5G sono trapelati diverse settimane fa ed ora lo smartphone ottiene la certificazione con FCC (Federal Communications Commission of the United States). Vengono confermati alcuni dettagli relativi alla scheda tecnica del dispositivo, come appunto il supporto per la connettività 5G ed un modulo della batteria con capacità da 4850mAh (proprio come anticipato).

Nokia G50 5G: cosa sappiamo

Per quanto riguarda le altre caratteristiche costruttive, Nokia G50 5G presenterebbe un corpo con spessore di 8,85 mm ed un peso pari a 190 grammi. Il produttore dovrebbe aver scelto un display in tecnologia IPS con diagonale da 6,82 pollici e risoluzione di 720X1640 pixel (FullHD+).

Ad animare il nuovo smartphone dell'azienda finlandese, oltre al sistema operativo Android 11, ci penserebbe il processore Qualcomm Snapdragon 480, supportato da 128 GB di storage interno e 4 GB di RAM.

Frontalmente dovrebbe trovare spazio una fotocamera da 8 megapixel. Sul retro invece potrebbe essere implementato un modulo avente sensore principale da 48 megapixel, lente ultrawide da 5 megapixel e sensore di profondità da 2 megapixel. Quasi certamente sarà possibile registrare video almeno in full HD a 30fps.

Nessuna particolare mancanza circa la connettività, grazie alla presenza di Wi-Fi 5, NFC, Bluetooth 5.0, porta USB type C, ingresso per jack audio da 3,5mm e scanner per le impronte digitali lungo il profilo del device.

Ricordiamo infine che il prezzo di Nokia G50 5G, disponibile nelle colorazioni Ocean Blue e Midnight Sun, dovrebbe essere di poco superiore a 250 euro.

Smartphone