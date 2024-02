Nokia G42 5G da 128GB con tripla fotocamera e Android 13 a soli 198€

Se hai bisogno di uno smartphone che sia bello, performante e non costi tanto, sono certo che non vorrai perderti questa straordinaria offerta. Adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Nokia G42 5G a soli 198,99 euro, invece che 238,19 euro.

Siamo quindi di fronte a un prezzaccio per uno smartphone che regala ottime prestazioni. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Nokia G42 5G: prezzo basso e qualità alta

Nokia G42 5G offre il giusto compromesso tra prezzo e performance. Grazie al chipset Snapdragon 480 Plus di Qualcomm e i suoi 4 GB di RAM a supporto, garantisce la massima potenza. Potrai giocare ai titoli più recenti del PlayStore senza alcuna fatica. Mentre come spazio di memoria interna troviamo 128 GB che puoi espandere fino a 1 TB con una scheda microSD.

Ha un display IPS LCD da 6,56 pollici protetto da un Gorilla Glass 3 e con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Gode di una tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP e ha una super batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida. In più ha due slot per schede Sim e la tecnologia 5G per navigare veloce.

Un vero portento a un prezzo piccolo. Non farti sfuggire l’occasione, vai subito su Amazon e acquista il tuo Nokia G42 5G a soli 198,99 euro, invece che 238,19 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.