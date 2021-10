Nokia 6310: un gradito ritorno dopo 20 anni dall'originale

HMD Global, nella giornata di oggi, ha ufficialmente annunciato il ritorno del Nokia 6310, telefono che riprende le iconiche ed inconfondibili linee del modello originale, con una notevole durata della batteria, costruzione resistente ed un altro immancabile classico degli anni '90: “Snake”.

Il ritorno dell'immortale Nokia 6310

Il rinnovato Nokia 6310 porta con sé alcuni cambiamenti rispetto all'iconico modello degli anni '90, come le maggiori dimensioni dei pulsanti frontali, un menu zoomato e la radio FM wireless.

Degno di nota è il modulo della batteria presente a bordo, che consente di utilizzare l'apparecchio per giorno e giorni con un solo ciclo di ricarica. Il telefono si caratterizza per un design moderno e, dal punto di vista costruttivo, per un solido rivestimento in policarbonato.

Si passa inoltre da uno schermo monocromatico ad un display curvo a colori da 2,8 pollici, sul quale sarà un vero piacere concedersi momenti di divertimento con il sempre amato “Snake”. Vi ricordiamo che Nokia 6310 è ora disponibile in Italia nei colori nero e verde al prezzo di 59,00 euro.