Nokia 6310: con appena 49 euro porti a casa un cellulare ICONICO

Nokia 6310 (2021) è la rivisitazione in chiave moderna del più famoso telefonino mai arrivato sul mercato: una pietra miliare. Il dispositivo mantiene la sua semplicità in fase di utilizzo: cellulare intuitivo e pratico, certamente consigliato per il pubblico senior poco in confidenza con la tecnologia degli attuali smartphone.

Un’opportunità di cui approfittare adesso, prima che la promozione termini: completa subito il tuo ordine su Amazon e, con un gradito sconto del 17%, questo imperdibile cellulare Nokia sarà tuo con poco più di 49 euro.

Nokia 6310 in offerta su Amazon al minimo storico

Il cellulare Nokia si distingue per uno schermo curvo da 2,8 pollici. Dimensioni generali estremamente contenute, a tutto vantaggio della portabilità e della maneggevolezza: un device leggerissimo ed ergonomico.

La versione moderna del celebre telefono di Nokia ha mantenuto inalterate forma e stile, adattandosi però ai gusti attuali del pubblico: tasti ampi, menu ingranditi, radio e molto altro ancora. Niente paura: risponde all’appello anche l’intramontabile Snake. Ottime performance in termini di durata: la batteria presente a bordo assicura un utilizzo continuativo per più giornate.

Segui l’istinto, prima che i modelli disponibili finiscano, e metti nel carrello il tuo nuovo cellulare Nokia 6310: oltre a pagarlo una miseria, arriverà in pochi giorni e godrai anche della consegna gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.