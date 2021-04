HMD Global potrebbe non avere gli smartphone Nokia più attraenti al giorno d’oggi, ma è certamente una delle aziende che offre il miglior supporto per i suoi dispositivi esistenti. Quest’anno, stiamo vedendo che Nokia è chiaramente focalizzata sul segmento di fascia media e di fascia bassa.

Nokia 4.2: HMD aggiorna i device di fascia medio-bassa

Il Nokia X10, X20, G10, G20, C10 e C20 recentemente rilasciati ne sono un esempio lampante. Non sappiamo se l’azienda porterà un nuovo fiore all’occhiello dopo tutti questi anni, ma è bello vedere un marchio che mantiene aggiornati i dispositivi economici midrange e low-budget. Oggi, l’OEM finlandese ha iniziato il rollout dell’update ad Android 11 per il piccolo Nokia 4.2, terminale low-cost arrivato sul mercato con Android 9 Pie.

Il Nokia 4.2 è stato introdotto nel mese di maggio 2019 con Android 9 Pie. Ha ricevuto l’update ad Android 10 lo scorso aprile e ora sta ricevendo il suo secondo importante aggiornamento con Android 11.

I due principali aggiornamenti non sono una grande sorpresa per gli appassionati di Nokia in tutto il mondo. Dopotutto, gli smartphone rilasciati dalla compagnia fanno parte del programma Android One. Tale iniziativa serve per garantire almeno due importanti aggiornamenti Android e tre anni di patch di sicurezza. Detto questo, supponiamo che Android 11 sia l’ultimo aggiornamento a raggiungere il device; probabilmente non vedremo Android 12. Inoltre, il terminale potrebbe ancora ricevere nuove patch di sicurezza fino a maggio 2022.

Il nuovo aggiornamento del firmware viene fornito con il numero di versione 3.150 e richiede un download di 1,5 GB. Purtroppo, il telefono non ha ricevuto l’ultima patch di aprile, ma è meglio avere una patch di marzo rispetto a quella che avevamo prima, aggiornata a molti mesi fa.

Cosa cambia con Android 11?

Oltre alla nuova patch di sicurezza, abbiamo l’intero set di novità di Android 11. Troviamo le autorizzazioni per app una tantum, le bubble chat, la nuova sezione per le notifiche, le shortcuts per i dispositivi intelligenti nel menù di accensione e molto altro ancora. L’aggiornamento è attualmente in fase di lancio per diversi mercati e dal prossimo 12 aprile dovrebbe colpire quasi tutte le regioni del mondo.

Le migliori offerte di oggi per Nokia 4.2: tutti i prezzi

Nokia

Nokia 4.2

Smartphone