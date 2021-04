Nokia X20 e Nokia X10 sono ufficiali. I due nuovi device di HMD Global mirano a portare la connettività 5G al di sotto dei 400€ pur mantenendo la presenza a bordo di processori Qualcomm Snapdragon.

Nokia X20 e Nokia X10 5G ufficiali

Due device simili per alcuni aspetti, che naturalmente differiscono per altri.

Nokia X20

Un ampio display da 6,67″ con risoluzione FHD+ e un posteriore caratterizzato da un buon comparto fotografico. Al sensore principale da 64MP, ne è affiancato uno da 5MP per il grandangolo, uno da 2MP per le macro e un ultimo – sempre da 2MP – per la profondità di campo. Non mancano, naturalmente, le lenti Zeiss. La selfie camera è da 32MP.

Sotto la scocca, il processore Qualcomm Snapdragon 480 5G supportato da 6/8GB di RAM e 128GB di storage interno. La batteria è invece da 4470 mAh. Non manca l’apprezzatissimo jack audio da 3,5 millimetri, ormai sempre più raro.

Nokia X10

Molto simile a X20, il modello X10 offre un equipaggiamento di RAM e storage interno diviso in tre configurazioni: 6/64GB, 6/128GB e 4/128GB.

A cambiare è anche il comparto fotografico, che punta su un sensore principale da 48MP e non da 64MP (gli altri tre sensori sono identici). Cambia anche la camera anteriore, che in questo caso è da 8MP.

Prezzo e disponibilità

Entrambi i device sono Android One e arrivano con già a bordo Android 11 e la garanzia di 3 anni di aggiornamenti software. Nokia X20 avrà un prezzo di partenza di 379€ e si potrà comprare nei colori Midnight Sun e Nordic Blue. Le configurazioni di memoria saranno da 6/128GB e 8/128GB.

Nokia X10 si potrà comprare invece a partire da 329€ nelle colorazioni Forest e Snow. Come anticipato, le configurazioni di memoria saranno tre: 6/64GB, 8/128GB e 4/128GB.

Per entrambi i device, i prezzi in dettaglio e la data di uscita saranno comunicati nelle prossime settimane.

