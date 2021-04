Uno smartphone Android GO è un prodotto di nicchia. Un device perfetto per chi usa lo smartphone per operazioni basilari e per questo non ha intenzione di investire budget elevati. Proprio qui si inserisce Nokia C20, appena lanciato e disponibile a breve in vendita a 109€.

Nokia C20 ufficiale: i dettagli

Con un display ampio e una buona costruzione, non è certamente uno smartphone che dà la sensazione di prodotto super economico.

Seppur con una scheda tecnica base, questo device ha tutto quello che occorre per sfruttare il potenziale di Android GO 11, ovvero dell’edizione più leggera del celeberrimo OS del robottino verde. Non manca un’ampia batteria da 3000 mAh, più che sufficiente per il fabbisogno di questo tipo di dispositivo. Sul posteriore e sul frontale sensori fotografici da 5MP e non manca il supporto alla connettività dual SIM dual stand-by.

Nokia C20 sarà disponibile in vendita anche in Italia nelle prossime settimane in due configurazioni di memoria (1/16GB e 2/32GB di RAM e storage interno) al prezzo di partenza di 109€. Si potrà comprare in Dark Blue e Sand.

