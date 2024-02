Nokia 105: un cellulare vecchio stile a PREZZO REGALO su Amazon

Nokia 105 è davvero un cellulare vecchio stile che è l’ideale per chi cerca un telefono che faccia proprio l’essenziale: telefonare, mandare messaggi e qualche e-mail. Una scelta perfetta per gli amanti del vintage, ma anche in ottica lavorativa vista la presenza di uno slot Dual SIM. Oggi puoi averlo su Amazon scontato a soli 25,99 euro.

Nokia 105 in offerta su Amazon: le caratteristiche del cellulare

Il Nokia 105 ti offre la qualità costruttiva che da sempre contraddistingue i telefoni del marchio finlandese: la batteria potenziata rispetto la generazione precedente ti assicura fino a 12 ore di conversazione o 22 giorni in standby con una sola ricarica. Davvero una cosa d’altri tempi.

Eppure non mancano funzionalità moderne, come l’applicazione Radio che consente di sintonizzarsi sulle stazioni preferite, con o senza l’uso di auricolari.

La robustezza del telefono è degna dei meme sul 3310: puoi anche provare a lanciarlo dalla finestra ma resterà sempre pronto per essere utilizzato. Scherzi a parte, o forse no, per 25,99 euro è il telefono da lavoro o per altre necessità perfetto da avere. Non farti scappare lo sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.