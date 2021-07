Finalmente ci siamo: il piccolo budget phone di HMD Global, il Nokia 1.3, inizia a ricevere l'aggiornamento ad Android 11 Go Edition.

Nokia 1.3: cosa cambia con l'update?

HMD Global ha annunciato il Nokia 1.3 a marzo 2020. È uno smartphone entry-level con specifiche molto modeste ma concrete. Il telefono ha debuttato con Android 10 Go Edition. Ora, quasi un anno e mezzo dopo il suo rilascio, il device ha iniziato a ricevere il software di Android 11.

Secondo il post di annuncio ufficiale (scoperto dai colleghi di GSMArena) su Nokia Phones Community, l'aggiornamento Android 11 Go Edition per il Nokia 1.3 è attualmente disponibile solo per gli utenti in Australia. Il comunicato inoltre, afferma che la build del software dovrebbe essere implementata al 100% delle unità (ovvero in tutto il Paese) entro il 24 luglio, ovvero oggi.

Sfortunatamente, HMD Global non ha indicato quando le altre regioni riceveranno il suddetto firmware. Tuttavia, l'azienda finlandese che la seconda ondata includerà tutti i Paesi in cui il budget-phone low cost è stato commercializzato. Ciò significa che arriverà a breve in tutti gli altri mercati.

Come accennato all'inizio, il Nokia 1.3 è uno smartphone entry-level dell'azienda finlandese; è dotato di un display HD+ da 5,71 pollici, chipset Qualcomm Snapdragon 215, 1 GB di RAM, memoria interna da 16 GB, camera posteriore da 8 MP, selfiecam da 5 MP, SIM singola/dual-SIM, 4G, Wi-Fi a banda singola, Bluetooth 4.2, porta MicroUSB e un Batteria rimovibile da 3000 mAh.

Android 11 Go Edition è probabilmente il primo e l'ultimo importante aggiornamento software per questo telefono. Ma dovrebbe ricevere aggiornamenti di sicurezza (leggasi “patch) per un po' di tempo.

Nelle notizie correlate invece, sappiamo che il primo flagship dell'OEM finlandese dopo diverso tempo arriverà – finalmente – entro la fine dell'anno. Siamo curiosi di sapere come sarà e quali saranno le sue caratteristiche e/o specifiche tecniche, nonché il suo design ufficiale. Restate connessi con noi per essere sempre aggiornati in merito.

