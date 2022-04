No, Xiaomi Mix 5 non arriverà quest'anno

Non ci sarà uno Xiaomi Mix 5 quest'anno, parola di tipster. Tuttavia, vedremo un nuovo Mix Fold di punta, con specifiche al top e, probabilmente, con un debutto internazionale.

Facciamo un passo indietro: l'OEM cinese, dopo aver rilasciato la serie Xiaomi 12 qualche tempo fa in Cina (il mese scorso in Europa), ora ha in lavorazione altri flagship premium. Oltre al 12 Ultra di cui tanto si parla, pare che ci sia anche un Mix Fold innovativo. Brutte notizie invece, per il Mix 5.

Xiaomi Mix 5: cosa sappiamo?

La serie Mix di Xiaomi è una linea di smartphone innovativa che si rivolge agli amanti della tecnologia a cui piacciono le cose sperimentali e all'avanguardia. La line-up attuale comprende il Mix 4, una vera e propria icona di stile, e il Mix Fold, il primo pieghevole del brand. Ora, Ice Universe ha rivelato che non ci sarà un modello premium quest'anno, ma arriverà solo la seconda iterazione del foldable.

Mix Fold 2, secondo i rumor, sarà il primo telefono al mondo con cerniera a 360°, il che significa che si potrà piegare su ambo i lati. Dovrebbe venir lanciato a giugno di quest'anno, anche se non sappiamo in quali mercati. Ad oggi, ha il numero di modello 22061218C e il nome in codice zizhan. Sarà dotato del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (o Gen 1 Plus di TSMC) e adotterà uno schermo di tipo LTPO da 2.5K.

Dovrebbe avere una piega quasi invisibile e un vetro esterno migliorato, molto meno sensibile e più resistente. Oramai tutti i brand cinesi e non solo, hanno scelto di imboccare la via dei “foldable”; quale sarà il futuro per questa categoria di device? Cosa aspettarci nel prossimo periodo? Restate connessi per scoprilo.

Nelle notizie correlate però, sappiamo che il 12 Ultra è prossimo al debutto e godrà di lenti Sony co-sviluppate con Leica: arriverà a breve.