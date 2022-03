Xiaomi Mix 5 sempre più vicino: il debutto è dietro l'angolo

Sappiamo che l'OEM cinese Xiaomi intende lanciare un nuovo flagship super esclusivo facente parte della line-up Mi Mix. Il device in questione si chiamerà Mix 5 e sarà un'ammiraglia senza compromessi.

Ad oggi, sono emersi moltissimi dettagli sul terminale premium ma ciò che più ci ha colpito è che, a dispetto delle aspettative e delle indiscrezioni precedentemente trapelate, arriverà presto sul mercato internazionale, probabilmente insieme al foldable Mix Fold 2. Non di meno, in queste ore lo smartphone è apparso nuovamente in rete e ha ottenuto la certificazione di Geekbench. Tutti i dettagli sono appena stati svelati.

Xiaomi Mix 5: tutto quello che c'è da sapere

Il gadget ha il numero di modello 2203121C. Ha ottenuto 1.257 punti sui test single-core e 3.456 punti nel copmparto multi-core. Sotto la scocca, sembra disporre del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 avente 4 core con clock a 1,79 GHz, gli altri 3 core hanno clock a 2,50 GHz e l'ultimo invece, 3,00 GHz. Arriverà con skin MIUI 13 e Android 12 sotto la scocca.

Dovrebbe presentare delle nuove camere coadiuvate da Leica, con sensore principale da 48 megapixel, tele con OIS da 50 MPX, ultra wide da 48 Mega e un'ottica aggiuntiva da 48 Mpx con zoom ottico 2X.

Mix 5 arriverà insieme al Mix 5 Pro e quest'ultimo potrebbe vantare un chipset Surge C2 relativo al settore imaging. Si tratta della nuova generazione di chip sviluppati dall'azienda, dedicati al miglioramento delle funzioni fotografiche. La prima iterazione dello stesso l'abbiamo vista nel Mix Fold e un erede lo dovremo vedere nella prossima gamma Mix.

Fra i due terminali non dovrebbero esserci grosse differenze, tuttavia, il modulo fotografico dovrebbe apportare sensibili miglioramenti. Certo, ci sarà sempre la snapper selfie da 47 Mpx, ma troveremo una camera principale da 50 Mpx con risoluzione 8192×6144 pixel, coadiuvata da una lente da 48 mega e un tele da 48 MPX con zoom ottico 5X.

Ulteriori dettagli dovrebbero emergere nei prossimi giorni; restate connessi con noi.