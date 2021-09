In queste ore è appena stato confermato un nuovo rapporto; stando a quanto si legge, sembra che anche la serie Samsung Galaxy Watch4 non supporti HarmonyOS di Huawei.

Samsung Galaxy Watch4 lo potrete usare SOLO con Android

Il Galaxy Watch4 e il Galaxy Watch4 Classic sono gli ultimi smartwatch dell'OEM sudcoreano. A differenza dei loro predecessori, questi dispositivi indossabili eseguono una nuova versione di Wear OS sviluppata congiuntamente da Google, Samsung e Fitbit. Sebbene l'ultimo software sia dotato di miglioramenti, ci sono alcuni avvertimenti sulla compatibilità.

Quando la serie Galaxy Watch4 è stata presentata al mondo, abbiamo appreso che questi smartwatch non possono essere associati a dispositivi iOS. La scorsa notte, la compagnia ha confermato anche che i suddetti wearable supportano neanche HarmonyOS.

Ciò significa che al momento i nuovi orologi Galaxy possono essere utilizzati solo con dispositivi Android. I requisiti minimi stabiliti da Samsung sono Android 6.0 o versioni successive e prodotti aventi più di 1,5 GB di RAM.

Non è tutto, molte funzionalità di questi gadget indossabili funzionano solo con gli smartphone Samsung con Android 10 o versioni successive. Inoltre, alcune features sono limitate a determinate regioni.

Quando Google ha annunciato il nuovo Wear OS 3.0 al Google I/O 2021, la comunità tecnologica si è entusiasmata. Questo perché il sistema operativo indossabile del gigante della ricerca necessitava di modifiche a causa della sua lunga lista di problemi.

Samsung ha collaborato con Google per unire il suo Tizen a Wear OS affinché il software del gigante tecnologico sudcoreano non disponga più dei problemi che hanno attanagliato la piattaforma in questi anni.

Ma sfortunatamente, sebbene le principali preoccupazioni di queste due unità siano state risolte, il prodotto finale (serie Galaxy Watch4) presenta una nuova serie di complicazioni legati alla scarsa compatibilità che potrebbero minare l'appeal definitivo di tali gadget per l'utente finale. Staremo a vedere.

