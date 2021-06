Ieri vi avevamo riportato la notizia della sospensione della produzione del Samsung Galaxy S21 FE da parte del colosso sudcoreano a causa di una grave carenza di chipset e componenti chiavi. Ora pare che il brand abbia risposto a tutte le voci di corridoio emerse in queste ore, affermando di non aver preso una decisione sull'interruzione della produzione del terminale.

Samsung Galaxy S21 FE: l'azienda non ha ancora deciso

In una dichiarazione inviata a Bloomberg, la società ha dichiarato: “Sebbene non possiamo discutere i dettagli dei prodotti inediti, la cosiddetta sospensione della produzione non è stata ancora determinata“.

La notizia dell'arresto del prodotto tanto atteso atteso è stata inizialmente riportata dal blog coreano ETNews ed è stata correlata sulle carenze prevalenti riscontrate nell'industria dei semiconduttori. Il rapporto affermava anche che i processori Qualcomm messi da parte per S21 FE erano stati riassegnati a dispositivi pieghevoli previsti per il lancio ad agosto. Da allora il rapporto è stato cancellato, apparentemente a causa della risposta di Samsung.

Il Galaxy S21 FE è considerato una versione ridotta del Galaxy S21 standard, senza una significativa riduzione delle funzioni e un prezzo più accessibile. La nuova versione dovrebbe prendere il posto del Galaxy S20 FE che è stato rilasciato lo scorso anno. La FE sta per Fans Edition che si riflette nella costruzione premium e nei prezzi accessibili per i quali la serie è nota sin dal suo debutto.

Nonostante il ridimensionamento da parte di Samsung del rapporto sulla sospensione della produzione, la società non ha affermato apertamente che la produzione sia ancora in corso. Pertanto, potrebbe volerci del tempo prima che lo stato effettivo delle cose sia noto. Ad ogni modo, il Galaxy S20 FE non è stato annunciato fino a settembre dello scorso anno ed è stato messo in vendita a ottobre. Ci aspettiamo che il programma di rilascio del Galaxy S21 FE sia più o meno identico; staremo a vedere.

Samsung

Smartphone