Il Galaxy S20 FE è stato un enorme successo e uno dei telefoni più popolari dello scorso anno, quindi non sorprende che il suo successore sia un prodotto molto atteso dai fan. Sfortunatamente, il Galaxy S21 FE potrebbe non arrivare quest'anno secondo quanto rivelato da nuovi rapporti che affermano che il dispositivo è appena stato sospeso.

Samsung Galaxy S21 FE potrebbe non arrivare nel 2021?

Le informazioni sono state riportate per la prima volta dall'utente di Twitter, Chun (chunvn8888), che ha pubblicato oggi la notizia secondo la quale il Galaxy S21 FE “è stato sospeso per almeno un mese“. Il leakster aggiunge che questo sviluppo significa che non vedremo il dispositivo prima di settembre e che se la situazione dovesse peggiorare, il terminale potrebbe finire per essere cancellato dai piani della compagnia.

battery + semiconductor + slightly higher costing are the reasons btw https://t.co/dhoDXCAXW2 — Chun (@chunvn8888) June 13, 2021

In un tweet citato, viene spiegato che il motivo della sospensione ha a che fare con la batteria, il chipset e i costi più alti dei componenti. Se siete un po' confusi, state tranquilli: il leaker cinese Ice Universe ha spiegato meglio la situazione.

L'insider noto per le notizie relative a Samsung non solo ha confermato che il Galaxy S21 FE è stato sospeso, ma ha spiegato che il problema con la batteria non ha nulla a che fare con la scarsità, ma che le parti disponibili non corrispondono al nuovo Galaxy S21 FE standard.

Il Galaxy S21 FE è stato oggetto di numerosi rumor e indiscrezioni ultimamente. Dai rendering agli elenchi di Geekbench e persino ai presunti dettagli sui prezzi, sono tante le notizie che hanno reso il prodotto un protagonista del web. Purtroppo, questo nuovo sviluppo è un duro colpo per i fan che non vedevano l'ora di poter afferrare il nuovo dispositivo. Ciò che è peggio è che potrebbe perfino venir cancellato quest'anno. Speriamo di no.

