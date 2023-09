NO IVA MediaWorld fino al 30 settembre con la carta MW Club

Fino al 30 settembre i titolari della carta MediaWorld Club potranno ottenere lo scorporo dell’Iva su tantissimi prodotti in vendita online. Lo sconto a carrello, automatico, è pari al 18,04%. Se non hai una carta MediaWorld Club associata al tuo profilo, puoi richiederla gratis tramite questa pagina.

NO IVA MediaWorld fino al 30 settembre se associa la carta MW Club

La promozione è attiva sui prodotti online delle categorie Grandi Elettrodomestici, Tv e Home Cinema, Piccoli Elettrodomestici, Telefonia, Computer e Climatizzazione. Lo sconto a carrello del 18% è immediato, non occorre aggiungere coupon o altri codici sconto.

Tra i telefoni più gettonati segnaliamo il Redmi Note 12, il Find X5 Pro e il Realme 10. Per effetto dello sconto del 18%, il prezzo finale del Redmi Note 12 da 128GB crolla a 148 euro. Ottimo prezzo anche per il Find X5 Pro da 256GB, che senza Iva sprofonda a 533 euro. Se sei interessato all’acquisto del Realme 10, con la campagna No Iva di MediaWorld potrai acquistarlo a soli 164 euro anziché 200 euro.

Da regolamento, sono esclusi dall’iniziativa i prodotti che rientrano nelle seguenti promozioni:

Tutto Vero Tasso Zero (prorogato al 30 settembre)

Galaxy Week (prorogato al 30 settembre)

Chromebook Days

Inoltre non rientrano nell’iniziativa tutti i prodotti Apple, gli smartphone e gli indossabili del brand Samsung, le console, i droni, gli articoli dei marchi Dyson e Miele, le Entertainment card e i Pre Assemblati.

Per avere una panoramica completa di tutti i prodotti che partecipano alla nuova campagna No Iva di MediaWorld vai alla pagina dedicata all’iniziativa.

