No, i Google Pixel non hanno ricevuto il limite di carica della batteria con il nuovo Android 15

Questa settimana Google ha iniziato a distribuire Android 15 sui telefoni Pixel, non senza qualche difficoltà iniziale. Al di là però dei problemi di gioventù, c’è un’altra questione che sta tenendo banco in queste ore, creando anche una certa confusione tra i possessori dei Pixel: l’introduzione o meno del limite di carica della batteria all’80%.

Ma facciamo un passo indietro.

Dal rilascio della beta 2 di Android 15 QPR1, che risale a inizio settembre, sappiamo che Google porterà la funzione del limite di carica all’80% sui Pixel. E questo è un dato di fatto.

Nessuno però ha mai detto che questa novità sarebbe arrivata con il primo aggiornamento, cioè con il debutto di Android 15 sui Pixel. E questo è un altro dato inconfutabile, non c’è granché da discutere.

Da dove nasce allora la confusione di queste ultime ore?

Nasce da una parte sulle aspettative generate dalla beta citata qui sopra, dall’altra da alcuni articoli pubblicati in rete dove – tra le novità di Android 15 – viene menzionata anche la possibilità di limitare la carica della batteria all’80%. È semplicemente falso.

Ricapitolando quindi, è vero che i Google Pixel potranno contare sulla funzione tanto agognata e allo stesso tempo importante per conservare al meglio la batteria, ma questo non avverrà con il rilascio di questi giorni di Android 15.

È lecito pensare che la nuova funzionalità sarà introdotta in occasione di uno dei prossimi aggiornamenti, forse già a dicembre, per cui i felici possessori dei telefoni di Google non dovranno attendere ancora per molto tempo.

Ma perché si tratta di una funzione tanto importante? Anche in questo caso la risposta è semplice. È ormai risaputo che le batterie degli smartphone per restare efficienti non dovrebbero essere caricate fino al 100%, cioè al massimo del loro potenziale. Questo perché, una volta superata la soglia dell’80%, la ricarica inizia a rallentare, richiedendo uno sforzo maggiore alla batteria, che di conseguenza si deteriorerà più velocemente.

Diversi marchi hanno già integrato la possibilità di impostare il limite di ricarica della batteria all’80%, e a questo elenco, presto, si aggiungerà anche Google con i suoi Pixel.