Android 15, primi problemi: le Storie di Instagram si bloccano

Google ha da poco rilasciato Android 15, rendendolo disponibile per i dispositivi Pixel idonei a partire dal Pixel 6.

Tuttavia, alcuni utenti che hanno installato la nuova versione del sistema operativo di Big G stanno segnalando fastidiosi problemi con l’app di Instagram.

Instagram si blocca su Android 15: come risolvere

Dopo l’aggiornamento ad Android 15, diversi possessori di Pixel 9 hanno riscontrato difficoltà durante la visione delle Storie di Instagram. Su Reddit, alcuni utenti hanno riferito di non riuscire più ad effettuare lo scorrimento in avanti o indietro. Altri iscritti hanno confermato i medesimi problemi sul loro smartphone Pixel, segnalando un improvviso blocco delle Storie di Instagram e l’impossibilità di saltarle per passare ai contenuti successivi o precedenti.

In questo caso, uno dei passaggi che l’utente può portare a termine è quello di rendere nota la problematica con Android 15 alla stessa Instagram. Per farlo, basta aprire l’applicazione e agitare il dispositivo, facendo comparire un pop-up che permette di segnalare un problema tecnico. Questo metodo consente di inviare informazioni diagnostiche sul telefono e sull’app stessa, ma è una soluzione che non risolve immediatamente il malfunzionamento.

Un’altra opzione è quella di aggiornare l’app di Instagram direttamente dal Google Play Store: alcuni utenti che hanno aggiornato il loro dispositivo Pixel ad Android 15 stanno già segnalando la presenza di una nuova versione dell’app, che per qualche strana ragione sembra non essere ancora disponibile per tutti. L’unico consiglio è quello di pazientare e sperare che l’update risulti scaricabile al più presto dallo store.

Coloro che hanno già provveduto ad aggiornare l’app di Instagram sottolineano il fatto che il blocco delle Storie sembri, momentaneamente, risolto e non sono stati riscontrati ulteriori bug degni di nota. Altri, che ancora devono affidarsi alla vecchia versione del social network di Meta, continuano a segnalare in massa l’anomalia descritta dopo aver aggiornato il loro smartphone Pixel ad Android 15: come detto, basterà pazientare qualche giorno, o magari poche ore.