Secondo quanto riferito, la grande N porterà i giochi Game Boy e Game Boy Color sul Nintendo Switch Online. È un rumor insolitamente bizzarro, quindi siamo incuriositi. Certo che sarebbe stupendo giocare a Pokémon Rosso sulla ibrida nipponica di nuova generazione… Niente da fare: l'animo “Millennials” si fa sentire!

Nintendo: questa mossa farà felici i Millenials

Nintendo potrebbe essere finalmente pronta a portare la sua leggendaria libreria di giochi per console portatili su Switch: i titoli Game Boy e Game Boy Color si uniranno presto agli oltre 100 giochi NES e SNES che la società tramite il suo servizio di abbonamento Switch Online, secondo delle indiscrezioni emerse nel Podcast “Nate the Hate“; non di meno, questo rumor è stato confermato da Nintendo Life martedì e ora di nuovo venerdì da Eurogamer. Non capita tutti i giorni di vedere un rumor su Nintendo così forte.

Non si sa quali titoli potrebbero arrivare, e non mi aspetterei necessariamente che i vostri preferiti siano tra questi, almeno in una prima fase iniziale. L'OEM giapponese ha aggiornato le sue librerie NES e SNES per Switch molto lentamente. Tuttavia, ha senso che Nintendo aumenti i contenuti più “vecchi”, in particolare ora che Switch è entrata nel suo secondo ciclo di vita e ora che la compagnia sta osservando i suoi concorrenti capitalizzare su remake, remaster e via dicendo.

Per un po' ci siamo chiesti se l'azienda della grande N avrebbe continuato a seguire il percorso intrapreso con NES Classic e SNES, quando ha rilasciato – per un periodo di tempo molto limitato – graziose versioni USB in miniatura in edizione limitata delle console che hano fatto la storia del mondo videoludico. Purtroppo, il 30° anniversario del Game Boy è arrivato e se n'è andato senza un Game Boy next-gen, e ora siamo nel bel mezzo di una carenza globale di chip.

Speriamo anche che arrivino i titoli del Game Boy Advance, così da far provare alle nuove generazioni la bellezza di catturare un Rayquaza giocando a Pokèmon Smeraldo. Ma nulla batterà la bellezza di un Charizard pixeloso e pixelato che si evolve al livello 36 in Pokémon Rosso.

