Nintendo Switch + Switch Sports: la DOPPIA PROMOZIONE di eBay è PAZZESCA!

Siete alla ricerca della fantastica Nintendo Switch e desiderosi di aggiungere un tocco di attività fisica alla vostra routine casalinga? Beh, avete appena trovato ciò che fa per voi! Su eBay, c’è un’offerta da non perdere: la versione Blu e Rossa dell’amatissima console giapponese è disponibile in un irresistibile bundle insieme al gioco Switch Sports e una pratica fascia per la gamba, il tutto ad un prezzo incredibilmente conveniente. E non è tutto: con uno sconto del 18% e un ulteriore risparmio di 10 euro grazie al codice PSPRFEB24 da inserire al momento del pagamento, potrete portare a casa questo fantastico pacchetto per soli 259,99 euro anziché 329,90 euro.

Nintendo Switch + Switch Sports: l’occasione perfetta su eBay

La Nintendo Switch è da sempre una delle console più desiderate sul mercato, ma spesso il suo prezzo può essere fuori portata. Tuttavia, grazie alle offerte cicliche di eBay, è possibile ottenere questa meraviglia ad un costo molto più accessibile, persino ben al di sotto dei 300 euro. Parliamo della versione aggiornata del 2023, che vi permette di godere appieno dell’esperienza di gioco direttamente dal vostro salotto, senza bisogno nemmeno di un televisore. Se preferite una visualizzazione su schermo più grande, basta inserire la console nella sua base e godervi la grafica in alta definizione sul vostro televisore.

Impugnate un controller Joy-Con e immergetevi in una varietà di discipline sportive muovendovi nel mondo reale. Invitate amici e familiari per divertenti sessioni di gioco locale, usando una sola console Nintendo Switch, oppure sfidate nuovi avversari attraverso il multiplayer online. Il divertimento è garantito con una vasta gamma di sport disponibili, che spaziano dal golf al calcio, dal tennis al badminton e alla pallavolo, fino al bowling e all’arena dedicata al chanbara.

Per approfittare di questa incredibile offerta e portare a casa la Nintendo Switch insieme a Switch Sports e alla fascia per la gamba, non dovete far altro che visitare eBay e cogliere l’opportunità del prezzo scontato di 259,99 euro. Ricordatevi di utilizzare il codice sconto PSPRFEB24 durante il pagamento, ma affrettatevi: questa promozione è disponibile solo per un periodo limitato e il prezzo potrebbe ritornare alla sua tariffa originale presto. Inoltre, potete fare affidamento su un venditore estremamente affidabile, come testimoniato dal 100% di feedback positivi su quasi 98mila recensioni.