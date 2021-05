In un nuovo report su Bloomberg, il giornalista Takashi Mochizuki ha rivelato importanti informazioni sulla nuova Nintendo Switch Pro. Le fonti contattate dal giornalista sostengono che da luglio partirà la produzione della nuova console ibrida, l'uscita sul mercato è attesa per settembre o ottobre 2021,

Stando a queste informazioni, Mochizuki ha indicato l'E3 2021 come momento ideale per presentare al pubblico la nuova Switch Pro, in vista dell'uscita autunnale. Durante la fiera di Los Angeles il produttore giapponese potrebbe mostrare le prestazioni del nuovo hardware, Switch Pro sostituirebbe l'attuale Switch, mentre la versione Lite resterebbe in commercio come alternativa più economica e compatta.

Non sappiamo molto sulla nuova Nintendo Switch Pro, in realtà non è stato confermato neanche il nome, l'unica certezza è che monterà un display OLED più grande e più risoluto del modello attualmente in commercio. Da diversi mesi si parla del supporto al DLSS e alla risoluzione 4K tramite la dock, caratteristiche che migliorerebbero sensibilmente l'esperienza di gioco. Gli utenti affezionati ai giochi Nintendo attendono da anni l'arrivo di una versione potenziata, che consenta di riprodurre al meglio i titoli più esigenti, specialmente i multi-piattaforma.

In attesa che arrivino informazioni ufficiali da parte del colosso giapponese, non possiamo che sperare che la produzione di Nintendo Switch Pro – in partenza a luglio – non risenta della scarsa reperibilità di componenti elettroniche, come nel caso di PS5 e Xbox Series X|S.

