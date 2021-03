L’annuncio ufficiale di Nintendo Switch Pro si fa sempre più vicino, un report pubblicato da Bloomberg ne prevede il debutto entro fine 2021 e rivela alcuni dettagli tecnici della nuova console ibrida giapponese.

Secondo diverse fonti autorevoli la Nintendo Switch Pro sarà dotata di un disply OLED in risoluzione HD 720p, collegando la console alla TV si potrà giocare in 4K. Se questa informazione dovesse rivelarsi corretta, le aspettative degli utenti su un display notevolmente migliorato verrebbero disattese.

A conferma di alcuni rumors delle ultime settimane, Bloomberg cita il nuovo SoC Nvidia scelto per Nintendo Switch Pro, la potenza maggiorata e il supporto al DLSS consentiranno alla nuova macchina di offrire un’esperienza di gioco nettamente più fluida rispetto alla Switch attualmente in commercio.

In conclusione il report parla anche di prezzi, la Switch Pro avrebbe un costo di listino di 399,99$. Si parla di un parco titoli tutto nuovo con diversi giochi ancora in fase di sviluppo, la roadmap annunciata da Nintendo per il 2021 potrebbe quindi arricchirsi in occasione del lancio della nuova console.

