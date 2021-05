Si parla da ormai un anno di Nintendo Switch Pro, versione potenziata della celebre console ibrida giapponese. Universal Display – produttore di LED e schermi OLED – ha confermato l’esistenza di Switch Pro, includendo la console nell’ultimo report finanziario.

La società evidenzia l’enorme crescita del mercato OLED, tecnologia ormai consolidata sugli smartphone e diffusa di recente anche su diversi notebook, tra i quali il nuovo Xiaomi Mi Laptop Pro e l’ultima linea di prodotti targati Dell XPS. All’interno del report si fa riferimento anche a Nintendo Switch Pro, che segna il debutto di Universal Display nel mercato videoludico. Di seguito le dichiarazioni del produttore:

“La tecnologia OLED sta crescendo molto grazie ai nuovi prodotti. Lo scorso mese sono arrivati molti nuovi laptop con schermo OLED, tra i quali lo Xiaomi Mi Laptop Pro 15 e il Dell XPS 13 9310. Nintendo ha scelto un display OLED per la nuova Switch Pro, grazie al contrasto elevato e ai tempi di risposta più rapidi del pannello.”

Sebbene il report sveli apertamente l’esistenza della nuova Nintendo Switch Pro, non è arrivata alcuna conferma da parte della grande N, che continua a non far trapelare informazioni sull’eventuale arrivo di una Switch di nuova generazione entro fine anno. Attendiamo con ansia di conoscere maggiori dettagli a riguardo, l’adozione di un pannello OLED certifica la volontà di Nintendo di migliorare in maniera considerevole la qualità del display della console.

Videogames