Continuano ad emergere incessanti i rumor relativi alla data di uscita della nuovissima Switch Pro di casa Nintendo. Di fatto, il prodotto dovrebbe fornire agli utenti un upgrade sostanziale nella grafica dei giochi della console, con tecnologie all’avanguardia come il pannello 4K OLED realizzato da Samsung e molto altro ancora.

Nintendo Switch Pro: un rumor diverso ogni giorno

Le voci di corridoio sui nuovi prodotti hardware di casa Nintendo sembrano diventare una costante del nostro quotidiano; basti pensare alle ultime settimane. Quasi ogni giorno vi abbiamo fornito nuovi dettagli relativi che spuntavano sul web dal giorno alla notte. Nonostante ciò, però, il presidente della compagnia ha smentito l’arrivo di qualsiasi nuovo aggiornamento hardware per l’anno corrente. Anche una recente indiscrezione ha supportato la dichiarazione del dirigente.

Oggi però, il noto e affidabile portale di Bloomberg ritorna sull’argomento, rivelando nuovi dettagli davvero succulenti e “hot” in merito alla Switch Pro (o Super Nintendo Switch) di cui tanto si parla.

Fonti interne al giornale affermano con convinzione che la ibrida 2021 della grande N approderà entro la fine dell’anno, precisamente nell’ultimo trimestre (fra settembre e dicembre). Non di meno, l’agognato oggetto dei desideri dei fan potrebbe essere potente quanto una PlayStation 4 Pro o una Xbox One X. Se ci pensate, è un vero record per una console portatile. Infine, si pensa che il prezzo di lancio possa essere più alto del 20% rispetto alla prima Switch commercializzata nel 2017.

Quale sarà il gioco di lancio della Switch Pro? Ancora non c’è la conferma ma, probabilmente, si tratterà del sequel di “The Legend of Zelda Breath of the Wild”, anche se si ipotizza possa essere Mario Kart 9. Ad ogni modo, vi invitiamo a prendere le suddetti rivelazioni con “un pizzico di sale“.

