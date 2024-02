Nintendo Switch: pochissime scorte a un prezzo WOW su Amazon

Amazon propone giornalmente interessanti promozioni, ma quella che riguarda la Nintendo Switch nella colorazione Blu e Rosso Neon è veramente incredibile e sta facendo andare a ruba le scorte. Con il 6% in meno rispetto al prezzo mediano potete acquistare la splendida console a soli 261,50 euro. Il prezzo è molto vicino al suo minimo storico sul web, pertanto vi consigliamo di sbrigarvi a procedere con l’acquisto.

Nintendo Switch: extra convenienza su Amazon

Nintendo Switch è una delle console più desiderate, ma anche una di quelle che ha sempre mantenuto alto il suo costo. Questa versione vi permetterà di godervi l’esperienza completa di una console da casa, anche senza televisore. Nel caso in cui, invece, voleste godere di uno schermo più ampio, inserite la console nella base e giocate in HD sulla vostra TV. Il supporto trasforma istantaneamente la console in uno schermo condiviso, perfetto per le partite multiplayer con gli amici.

Per sfruttare l’offerta in corso e acquistare il Nintendo Switch su Amazon al prezzo scontato di 261,50 euro vi basta andare nella pagina del prodotto e procedere con l’acquisto immediato. La promozione è disponibile a tempo limitato e le scorte, al momento della scrittura di questo articolo, sono veramente pochissime. Le consegne sono rapide e immediate in tutta Italia mentre con Cofidis potreste anche dilazionare il pagamento in comode rate a tasso zero.

