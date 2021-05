Nintendo Switch Online ha appena aggiunto dei nuovi titoli nel catalogo, anche se i cinque nuovi giochi non sono esattamente nomi familiari.

Nintendo Switch Online: nuovi titoli sul servizio, anche se…

Nintendo ha raggiunto una pietra miliare con la sempre crescente libreria di giochi retrò inclusa nel suo servizio Nintendo Switch Online. Il prossimo lotto porterà il numero di giochi disponibili a superare i 100, con cinque nuovi videogames pronti al download per gli iscritti al portale.

Purtroppo le ultime aggiunte non prodotti di grande successo. Ecco l'elenco:

Caveman Ninja: Joe & Mac, un gioco d'azione preistorico pubblicato nelle sale giochi e portato su SNES da Data East nel 1991;

Magical Drop 2, un puzzle game Data East del 1996 per SNES che era originariamente su Neo Geo ma che non aveva mai avuto una versione occidentale;

Super Baseball Simulator 1.000, un gioco di baseball SNES pubblicato da Culture Brain nel 1991;

Spanky's Quest, un gioco d'azione SNES del 1991 di Natsume su una scimmia con una bolla magica;

Ninja JaJaMaru-kun, un popolare gioco d'azione Jaleco NES pubblicato nel 1985; è stato pubblicato solo in Giappone, ma è arrivato sulla console virtuale Wii in tutto il mondo nel 2007.

Quindi no, ancora no Earthbound.

Nintendo è, ovviamente, vincolata in ciò che può rilasciare sul servizio per vari motivi, inclusi i problemi di licenza, ed è bello vedere alcuni titoli più oscuri essere messi in luce. Ma è chiaro che non è rimasto molto nella pipeline NES e SNES, e questo sarebbe un buon momento per la società per iniziare a pensare di forse passare ai capolavori dell'N64, specialmente ora che Super Mario 3D All-Stars (che include Super Mario 64) è stato rimosso dalla vendita per sempre.

Fino a quando non si manifesterà questa ipotetica possibilità, potrete giocare ai cinque nuovi giochi quando verranno aggiunti al servizio il 26 maggio. Nintendo Switch Online costa 3,99 euro al mese o 19,99 euro all'anno.

