Nintendo Switch OLED: è arrivata l'ora di comprarla, 280€ su eBay

L’estate si avvicina, non perdere l’occasione di divertirti da solo e in compagnia con un mondo di giochi e sfide sulla fantastica Nintendo Switch OLED. La console gaming ideale da portare anche in viaggio perché pesa poco, la usi ovunque ed è versatile.

Su eBay hai l’occasione di pagarla poco. Approfitta del ribasso del 20% e falla tua con 280€ e un click. È l’edizione total white che è super carina e completa di qualunque accessorio.

Puoi pagare anche con PayPal 3 rate, le spedizioni sono veloci e rapide in tutta Italia.

Nintendo Switch OLED, la console gaming di cui non fare a meno

Tra tutte le console gaming in circolazione, la Nintendo Switch OLED continua ad essere quella preferita da chi è sempre in movimento. Ci sono ben poche spiegazioni, semplicemente la usi ovunque ti trovi senza limitazioni. Con 3 modalità di gioco puoi optare per quella con la docking station e quindi al televisore, la versione portatile o ancora da tavolo nel caso siate in due a giocare.

Tutto questo è reso possibile dai JoyCon che sono attaccabili e staccabili a piacimento. In confezione trovi anche il supporto per trasformarli in un pad vero e proprio.

Ma tornando a noi. La Switch OLED ha un display colorato e ampio per una visione eccezionale. Si connette al WiFi e ti permette di giocare sia online che no in base ai titoli che scegli. Per questi ultimi puoi optare per l’acquisto fisico o direttamente dallo store se ti trovi più comodo.

I controller sono dotati di sensori di movimento e di giroscopio per replicare mazze da golf, racchette da tennis, spade, archi e così via.

Come ti dicevo, in confezione trovi tutto l’occorrente tra cui la docking station con cui ricarichi, colleghi la console al televisore e sfrutti la connessione LAN per giocare online.

Non perdere questa occasione e collegati su eBay per acquistare la tua Nintendo Switch OLED a soli 280,99€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia.