Nintendo si rifiuta di dichiarare se il problema della deriva dei Joy-Con relativi alla nuova Switch OLED appena annunciata. Purtroppo, stando a quanto si apprende, Quattro anni dopo, sembra che la grande N non abbia ancora risolto il problema della deriva dei suoi controller.

Nintendo Switch OLED avrà risolto il problema dei Joy-Con?

Nintendo ha rivelato questa settimana un nuovo modello di Switch che aggiunge uno schermo OLED, altoparlanti migliorati e uno stand posteriore migliorato. Una cosa che sembra evidente fin da subito è che nuova iterazione non porterà, tuttavia, è la soluzione per i problemi di deriva dei Joy-Con che hanno afflitto i possessori del modello standard per anni.

La società non confermerà nemmeno che non lo farà. Una serie di pubblicazioni tra cui The Verge ha provato a porre la domanda all'azienda, ma Nintendo ha riferito che non rilascerà dichiarazioni in merito.

I proprietari di Switch segnalano da anni problemi di deriva dei Joy-Con e tale criticità è abbastanza grave da essere oggetto di numerose cause legali.

In una dichiarazione fornita da Nintendo a Wired, Polygon, GameSpot e The Verge, la società ha affermato che “la configurazione e la funzionalità del controller Joy-Con non sono cambiate con Nintendo Switch (modello OLED).” Ma non abbiamo chiesto informazioni sulla “configurazione” o sulla “funzionalità”, poiché era abbastanza chiaro dall'annuncio di Nintendo che i controller sarebbero stati gli stessi.

Quando The Verge ha posto di nuovo la domanda in modo ancora più chiaro all'azieda, questa ha rimandato la stessa affermazione.

Ciò sembra suggerire che non ci siano cambiamenti sotto la scocca. Una FAQ sul sito Web dell'azienda nel Regno Unito è ancora più esplicita: “I controller Joy-Con inclusi con Nintendo Switch (modello OLED) sono gli stessi dei controller attualmente disponibili“.

La dichiarazione di Nintendo riconosce che ci sono problemi con i controller Joy-Con: “Siamo a conoscenza di segnalazioni secondo cui alcuni controller Joy-Con non hanno risposto correttamente“. Il presidente Shuntaro Furukawa ha affermato che “ci scusiamo per qualsiasi inconveniente riscontrato dai consumatori” a causa dei problemi Joy-Con in un Q&A degli investitori lo scorso anno, ma ha aggiunto che “non ho informazioni da condividere su eventuali azioni specifiche che abbiamo intrapreso” per risolvere problemi, suggerendo che le sue mani erano legate a causa di un'azione legale collettiva negli Stati Uniti.

Anche se lo Switch OLED potrebbe non essere stato l'aggiornamento “Pro” che speravamo, i miglioramenti potrebbero fare ancora una grande differenza.

Ecco la dichiarazione completa di Nintendo sulla questione:

La configurazione e la funzionalità del controller Joy-Con non sono cambiate con Nintendo Switch (modello OLED). La configurazione e le funzionalità sono le stesse dei controller Joy-Con per la console Nintendo Switch. In Nintendo, siamo molto orgogliosi di creare prodotti di qualità e continuiamo a migliorarli. Siamo a conoscenza di segnalazioni secondo cui alcuni controller Joy-Con non hanno risposto correttamente. Vogliamo che i nostri consumatori si divertano con Nintendo Switch e, se qualcosa non raggiunge questo obiettivo, li incoraggiamo sempre per visitare http://support.nintendo.com in modo che possiamo aiutarti.

