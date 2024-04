Nintendo Switch OLED Bianca a soli 272€ su eBay (CODICE SCONTO)

È giunto il momento di mettere le mani sulla magnifica Nintendo Switch OLED nella elegante colorazione Bianca, a un prezzo incredibile grazie a un imperdibile codice sconto disponibile su eBay. Il prezzo consigliato di 282,99 euro è stato abbassato a soli 272,99 euro, grazie a uno sconto di 10 euro applicabile tramite il codice PSPRAPR24 da inserire prima di procedere con l’acquisto.

Nintendo Switch OLED: l’esperienza di gioco perfetta

La Nintendo Switch OLED offre uno schermo superbo, sfruttando una tecnologia all’avanguardia e cornici ultra sottili per garantire un’esperienza di gioco immersiva senza precedenti. Ma le sorprese non finiscono qui: la dock inclusa per il collegamento alla TV è dotata di una porta LAN, assicurando connessioni online più veloci e stabili durante le sfide online. Inoltre, lo stand regolabile consente di personalizzare l’angolazione dello schermo per una comodità ottimale durante le sessioni di gioco in modalità tavolo.

La base non delude nemmeno sul fronte delle connessioni, offrendo due porte USB, una porta HDMI per collegare facilmente la console al televisore e la nuova porta LAN per garantire una connettività impeccabile durante le sessioni di gioco in modalità TV.

Non lasciatevi sfuggire questa straordinaria offerta: acquistate la Nintendo Switch OLED Bianca oggi stesso al prezzo speciale di 272,99 euro, attraverso il codice sconto PSPRAPR24 da inserire all’atto dell’acquisto. Le consegne sono veloci e gratuite in tutta Italia, garantite da un venditore estremamente affidabile con un feedback positivo del 99,9% su quasi 128mila recensioni, un traguardo che pochi possono vantare.