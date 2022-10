Nintendo Switch Lite in offerta esclusiva Prime Day a 186€

Se sei in vena di farti un regalo per la nuova stagione autunnale videoludica, non possiamo non segnalarti la presenza di Nintendo Switch Lite tra i prodotti in offerta per i Prime Day che si tengono oggi e domani, 11 e 12 ottobre 2022.

La versione solo portatile della console giapponese è disponibile infatti ad un prezzo di 186,90€, grazie allo sconto di 15% subito applicato sul prezzo di listino. Si tratta di uno dei prezzi più bassi mai raggiunti dal dispositivo sul sito e-commerce.

Nintendo Switch Lite: l’occasione è ora, in offerta per i Prime Day 2022

Nintendo Switch Lite è stata progettata per te che giochi tanto fuori casa e non sei interessato comunque ad utilizzarla come console casalinga, al contrario di quanto accade con i modelli Standard e OLED.

La console è ovviamente compatibile con tutti i giochi Nintendo Switch: puoi giocare in multiplayer locale collegando fino a 8 console oppure sfruttare i server online per sfidare giocatori in tutto il mondo. Compatta, leggera e facile da portare in giro, la Switch Lite è la compagna ideale per il gaming in mobilità.

Approfitta adesso dell’offerta riservata agli iscritti Amazon Prime (puoi avere qui la prova gratuita di 30 giorni) e pagala soltanto 186,90€, uno dei prezzi più bassi di sempre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.