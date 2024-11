Nintendo Switch 2 retrocompatibile con i giochi Switch: ora è ufficiale

Nintendo Switch 2 permetterà di eseguire i giochi dell’attuale console con tanto di trasferimento dei servizi e account legati a Nintendo Switch Online. A darne conferma è stata la compagnia giapponese nel corso del briefing di metà anno, in cui è stato confermato che la console sarà svelata entro il 31 marzo 2025.

L’occasione è servita anche per ribadire le performance della Switch attuale, che nonostante un calo del 31 percento rispetto lo stesso periodo preso in considerazione nel 2023, ha registrato vendite pari a 4,72 milioni di unità negli ultimi tre mesi portando il totale a 146 milioni. È stato stabilito inoltre un nuovo record per la vendita di software su una piattaforma Nintendo, che ha raggiunto 1,3 miliardi di unità al 30 settembre 2024. Gli abbonamenti Nintendo Switch Online sono invece scesi a 34 milioni.

Nintendo Switch 2 retrocompatibile: una buona notizia che conferma una tendenza positiva

Tornando all’argomento che ha aperto questo articolo, la notizia che Nintendo Switch 2 sarà retrocompatibile con i giochi della generazione precedente conferma un trend positivo nell’industria iniziato da Microsoft con il suo interesse a preservare le vecchie generazioni di Xbox e raccolto poi da Sony con la possibilità di giocare ai titoli PS4 su PS5.

La Nintendo Switch attuale, come sappiamo, non è retrocompatibile con il predecessore Wii U, sebbene qui entri in gioco anche il limite del cambio di formato dei giochi fisici, passato dai dischi alle cartucce. In ogni caso, adesso per giocare ai titoli della generazione precedente bisogna sperare in edizioni “Remastered” o all’inserimento della versione digitale nella libreria Switch Online.

Con Nintendo Switch 2 la storia sarà diversa, il che suggerisce che la console non differirà molto da quella attuale, confermando la filosofia ibrida che permette di utilizzarla sia come console casalinga che portatile. La presentazione è ancora in programma per questo anno fiscale, che si chiuderà il 31 marzo 2025.