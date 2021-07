Il progresso tecnologico non si ferma, le tecnologie si evolvono e le vecchie piattaforme sono costrette a passare il testimone a console più moderne e avanzate. Dal 2022 Nintendo potrebbe smettere di supportare le console Wii U e 3DS, impedendo agli sviluppatori di pubbicare nuovi titoli sugli store digitali.

Secondo quanto riportato dal canale YouTube Impact Game Station, presto Nintendo comunicherà la decisione di mettere un punto al supporto software per le suddette piattaforme. In una mail inoltrata da uno sviluppatore, il colosso giapponese riferisce che da aprile 2022 non sarà più possibile pubblicare nuovi giochi sul Nintendo eShop di Wii U e 3DS, dichiarando – in maniera implicita – la fine del ciclo di vita delle due console.

Sebbene Nintendo non abbia ancora confermato o smentito l'indiscrezione, si tratta di un'operazione piuttosto verosimile, 3DS è stato rilasciato nel lontano 2011, mentre Wii U ha visto la luce appena un anno dopo.

Ricordiamo che qualche mese fa anche Sony ha comunicato di voler chiudere gli store di PS3, PSP e PS Vita, una decisione che ha generato un forte malcontento tra i videogiocatori, tanto da convincere la casa di Tokio a tornare – parzialmente – sui suoi passi.

