Nintendo eShop, i 5 migliori giochi in sconto per febbraio 2022

I saldi del Nintendo eShop rientranti nell'iniziativa del Festival di febbraio 2022 sono ufficialmente partiti come largamente anticipato due giorni fa. In questa pagina è possibile trovare infatti oltre 1000 (mille!) giochi per Nintendo Switch in offerta, quindi mettetevi comodi e preparare a sfogliare pagine e pagine di promozioni, alcune davvero imperdibili. Noi abbiamo selezionato cinque giochi che non dovreste assolutamente perdervi per nessun motivo.

Nintendo eShop, offerte febbraio 2022: i 5 migliori giochi in sconto

Non possiamo che partire con Mario Kart 8 Deluxe, uno dei giochi che chiunque possegga Nintendo Switch deve assolutamente avere, specialmente se amate divertirvi in multiplayer. Si presenta come il capitolo della serie più completo di sempre e che si sta preparando per accogliere il nuovo DLC annunciato durante l'ultimo Nintendo Direct con ben 48 circuiti rimasterizzati in arrivo. Vi servono altre motivazioni?

Chi possiede Nintendo Switch avrà fatto suo sicuramente lo splendido Breath of The Wild: occhio però a non sottovalutare Link's Awakening, uno Zelda vecchio stile con visuale isometrica ricco di enigmi e nemici da affrontare. Un degno episodio del franchise di appartenenza, remake di un capitolo che ha fatto la storia.

Se siete amanti dei giochi di ruolo giapponesi non potete di certo ignorare Xenoblade Chronicles, uno dei migliori JRPG degli ultimi anni. In questo caso parliamo del secondo capitolo, che rispecchia l'ottima qualità del suo predecessore e si configura del resto come un ottimo antipasto in vista di Xenoblade Chronicles 3, previsto per settembre 2022.

A questo prezzo dovreste acquistarlo senza neanche star qui a leggere la descrizione. In ogni caso, il lavoro congiunto tra Nintendo e Ubisoft Milano è uno splendido gioco a turni che mette insieme gli universi di Super Mario e dei famosi Rabbids, per un'avventura ricca e un gameplay profondo e stratificato che vi terrà impegnati per diverse ore di gioco.

È indubbiamente uno dei giochi più divertenti che potreste trovare su Nintendo Switch. Luigi's Mansion 3 è il terzo capitolo dell'omonima saga nata su GameCube in cui dovrete aiutare il povero Luigi a salvare Mario e i suoi amici esplorando gli strambi piani di un hotel infestato da dispettosi spettri. Il gioco include anche la cooperativa in locale.

Tutte le offerte qui elencate e quelle che trovate a questo indirizzo saranno disponibili su Nintendo eShop fino al prossimo 20 febbraio. Non possiamo che augurarvi buon shopping!