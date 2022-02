Mario Kart 9? Quasi, Mario Kart 8 riceve 48 nuovi circuiti!

Se le indiscrezioni puntavano tutte su Mario Kart 9, il Nintendo Direct di ieri sera è stato infine teatro per l'annuncio di un grandissimo pacchetto di contenuti per Mario Kart 8. La compagnia giapponese ha annunciato infatti che è un arrivo un pack di ben 48 circuiti rimasterizzati tratti dall'intera serie e che arriveranno come contenuti scaricabili a pagamento in sei pacchetti da otto percorsi, distribuiti entro la fine del 2023.

Mario Kart 8 – Pass Percorsi Aggiuntivi: si può avere anche gratis

Mario Kart 8 Deluxe – Pass Percorsi aggiuntivi è già disponibile per l'acquisto su Nintendo eShop ad un prezzo di 24,99€. Tuttavia, se possedete o sottoscrivete un'iscrizione a Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo potrete accedere ai contenuti senza alcun costo aggiuntivo.

Il primo pacchetto di circuiti sarà disponibile dal 18 marzo 2022 e includerà i seguenti contenuti:

Trofeo Scatto dorato

Promonade di Parigi (Mario Kart Tour)

Circuito di Toad (Mario Kart 7)

Cioccocanyon (Mario Kart 64)

Outlet Cocco (Mario Kart Wii)

Trofeo gattofortuna

Neon di Tokyo (Mario Kart Tour)

Colli Fungo (Mario Kart DS)

Giardino Nuvola (Mario Kart: Super Circuit)

Covo Ninja (Mario Kart Tour)

Altri pacchetti arriveranno, come detto, da qui fino al termine del 2023. Nintendo ha pianificato dunque un supporto a lungo termine che mira ad arricchire parecchio l'offerta di Mario Kart 8, che si potrebbe dire infine che diventa quasi Mario Kart 9, in qualche modo.

Tutti i percorsi saranno giocabili in locale e online. Nel frattempo, se non possedete ancora il gioco, potete acquistarlo per un periodo limitato con uno sconto del 33% che vi permetterà di farlo vostro a soli 39,99€.