Nintendo Direct febbraio 2022 - tutti gli annunci dell'evento

Il Nintendo Direct di questa sera, 9 febbraio 2022, è sicuramente uno dei più attesi da tutti i fan Nintendo e possessori di Nintendo Switch. L'evento promette di presentarci i giochi in arrivo in futuro sulla console ibrida giapponese, tra titoli già noti ed altri che verranno svelati durante la presentazione. Raccoglieremo qui tutti gli annunci man mano che arriveranno, ricordatevi quindi di aggiornare la pagina per restare aggiornati!

Nintendo Direct 9 febbraio 2022 – Giochi e trailer annunciati

Fire Emblem Warriors Three Hopes

Spin-off in stile Musou della serie di RPG tattici, Fire Emblem Warriors Three Hopes sarà disponibile per Switch dal 24 giugno 2022.

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp

Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp è il remake dei due episodi della nota serie strategica e sarà disponibile su Nintendo Switch dall'8 aprile 2022.

No Man's Sky

Uno degli annunci sorprendenti della sera, l'arrivo di No Man's Sky su Nintendo Switch. Il popolare gioco di esplorazione spaziale sarà disponibile in formato handheld la prossima estate.

Mario Strikers: Battle League

Ritorna il “calcio” secondo Nintendo: il nuovo episodio del divertentissimo Mario Strikers sarà disponibile su Switch dal 10 giugno 2022.

Front Mission 1st e 2

Forever Entertainment ha annunciato che sia Front Mission 1st che Front Mission 2 torneranno su Nintendo Switch come remake dei giochi originali firmati Square Enix.

Disney Speedstorm

Gameloft ha presentato Disney Speedstorm per Nintendo Switch: il racing supporterà gioco cross-platform e online. Il lancio è previsto per la prossima estate.

Star Wars Il Potere della Forza

Il popolare action game ambientato tra Episodio III ed Episodio IV torna su Nintendo Switch dopo diversi anni. I pre-ordini sono già aperti con lancio vicinissimo: il 20 aprile.

Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition

Un altro annuncio sicuramente gradito dai fan di lunga data è la remastered di Chrono Cross, storico JRPG dell'epoca PlayStation. Con colonna sonora aggiornata e altri miglioramenti, il gioco debutterà su Switch il 7 aprile 2022.

Splatoon 3

Nintendo ha presentato un nuovo trailer di Splatoon 3. Il lancio del gioco è previsto sempre per la prossima estate.

Portal e Portal 2

Gli storici puzzle game in prima persona di Valve, Portal e Portal 2, tornano su Nintendo Switch. Il lancio è previsto nel 2022.

Klonoa Phantasy Reverie Series

Bandai Namco ha annunciato Klonoa Phantasy Reverie Series per Nintendo Switch: il lancio è previsto l'8 luglio 2022.

Nintendo Switch Sports

Ebbene sì, arriva l'erede di Wii Sports. Tennis, bowling, calcio, badminton e pallavolo sono solo alcuni degli sport inclusi in questo nuovo party game. Il lancio è previsto il 29 aprile 2022 con supporto a multiplayer locale e online.

Live a Live

Un altro storico titolo ritorna su Nintendo Switch in edizione remastered. Live a Live arriva per la prima volta in occidente in una nuova versione modernizzata: il debutto è atteso il 22 luglio 2022.

Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival

Il gioco musicale Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival è in lavorazione per Nintendo Switch. Tra le canzoni, troveremo anche una versione orchestrale del tema di Zelda. Il lancio è previsto nel 2022.

Triangle Strategy

È stato presentato il trailer finale di Triangle Strategy, attesissimo gioco di prossima uscita su Nintendo Switch. Per l'occasione, è stata resa disponibile una nuova demo.

Metroid Dread

Metroid Dread si aggiorna con due nuovi livelli di difficoltà. Il Dread Mode ci farà morire con un colpo soltanto, rivelandosi una sfida per veri duri. La Rookie Mode è invece dedicata a chi vuole godersi l'esperienza con più leggerezza. Un altro update, chiamato Boss Rush, è invece previsto in aprile.

Kirby e la Terra Perduta

Un nuovo trailer di Kirby e la Terra Perduta ci permette di far luce su altre caratteristiche di questo attesissimo gioco. Il lancio è previsto a fine marzo.

Earthbound e Earthbound Beginnings

Su Nintendo Switch Online arrivano Earthbound e Earthbound Beginnings, due classicissimi inclusi con l'abbonamento.

Mario Kart 8: Nuovi circuiti

Delusione per chi si aspettava di vedere Mario Kart 9: Nintendo rilancia ancora con nuovi DLC per Mario Kart 8, che saranno disponibili a partire dal 18 marzo 2022.

Xenoblade Chronicles 3

Uno degli annunci più attesi della vigilia è effettivamente arrivato: Nintendo e Monolith annunciano il terzo episodio di Xenoblade Chronicles, che arriverà molto presto. Il lancio è infatti previsto a settembre 2022!

Tra le altre apparizioni di questo Nintendo Direct, da segnalare la presenza della collection di Kingdom Hearts e della conferma di Cuphead The Delicious Last Course.