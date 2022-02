Nintendo eShop, le migliori offerte del Festival di febbraio 2022

Stanno per cominciare le attesissime offerte del Festival di febbraio 2022 su Nintendo eShop, con sconti che riguarderanno più di 1000 giochi per Nintendo Switch. A partire dalle ore 15 di giovedì 10 febbraio, avremo la possibilità di acquistare un vasto numero di titoli per la console ibrida giapponese con uno sconto che può arrivare fino al 75%.

Nintendo: i giochi che saranno scontati durante il Festival di febbraio 2022

Il messaggio pubblicato dai canali social ufficiali Nintendo recita così:

“Alle 15:00 di questo giovedì parte il Festival di febbraio dell'#eShop, con sconti su più di 1000 giochi! Aggiungi questa pagina ai tuoi preferiti e visitala giovedì: https://bit.ly/3B2vpJj“

Sebbene la società non sia entrata nel dettaglio, è lecito che, visto il numero così alti di giochi in promozione, più di 1000, si andrà come ci ha ormai abituati l'eShop con sconti che riguarderanno principalmente interessanti e ottimi titoli indipendenti AA e AAA. Non mancheranno ovviamente offerte legate a giochi più conosciuti come Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda Skyward Sword HD, Super Mario 3D World, Animal Crossing New Horizon, Pikmin 3, Hyrule Warriors, New Super Mario Bros U. Deluxe, FIFA 22, The Witcher 3 e molti altri ancora.

Ripetiamo quindi che le offerte per il Festival di febbraio 2022 su Nintendo eShop partiranno giovedì 10 febbraio alle ore 15. Da quel momento scopriremo i giochi più interessanti in sconto e non mancheremo di aggiornarvi in tal senso!