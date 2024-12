Ninja Combi 12-in-1 Multicooker: il tuttofare da cucina in offerta su Amazon (-32%)

Il Ninja Combi 12-in-1 Multicooker, un elettrodomestico versatile che unisce le funzioni di forno, friggitrice ad aria e molto altro, è disponibile su Amazon a 189,99€, con uno sconto del 32% rispetto al prezzo originale di 279,99€. Questo multicooker è ideale per chi cerca una soluzione completa e compatta per semplificare la preparazione dei pasti in cucina.

Con 12 funzioni di cottura, il Ninja Combi 12-in-1 è in grado di sostituire oltre 10 elettrodomestici da cucina, svolgendo i compiti di una friggitrice ad aria, forno, padella, vaporiera, slow cooker, forno a microonde e molto altro. Puoi cucinare pasti per un massimo di 8 persone in soli 15 minuti grazie alla funzione Combi Meals, perfetta per famiglie numerose o per cene con amici.

Le funzioni innovative come Combi Crisp e Combi Bake ti permettono di sperimentare ricette croccanti e deliziose. La guida inclusa contiene ricette, tabelle di cottura e suggerimenti per creare pasti personalizzati, adattandosi alle tue esigenze culinarie. Inoltre, lo sportello con oblò ti consente di controllare facilmente il cibo durante la cottura senza interrompere il processo.

Il multicooker viene fornito con una teglia da forno, una padella Combi, una piastra e una guida completa alle ricette. Con dimensioni compatte (33 x 39 x 38 cm) e un peso di 10,5 kg, si adatta perfettamente alla tua cucina senza occupare troppo spazio, mentre il design elegante in grigio aggiunge un tocco moderno.

Non lasciarti sfuggire questa occasione su Amazon: il Ninja Combi 12-in-1 Multicooker è l’alleato perfetto per cucinare in modo semplice, veloce e versatile, ora a un prezzo a cui è impossibile dire di no.