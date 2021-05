Tramite una recente offerta di lavoro, scopriamo la volontà di Netflix di entrare nel mondo dei videogiochi. La nota piattaforma di streaming è alla ricerca di un dirigente che la aiuti ad espandersi nel settore videoludico, il sito The Information sostiene che alcuni veterani del gaming siano già stati chiamati a colloquio.

Il dirigente il questione si occuperebbe di sviluppare strategie mirate al debutto nel mondo dei videogiochi, ma non è chiaro in che modo Netflix intenda impostare la propria proposta commerciale. Potrebbe trattarsi di una piattaforma simile ad Apple Arcade, che offre un bundle di titoli accessibili via abbonamento, ma il gigante dello streaming potrebbe decidere di assumere dei veri e propri team di sviluppo, allo scopo di proporre le proprie esclusive. In tal caso si tratterebbe di un investimento a lungo termine, l'operazione sembra essere alle fasi preliminari e ci vorrebbero diversi anni per lo sviluppo e la pubblicazione di giochi originali Netflix.

Attendiamo ulteriori informazioni nel prossimo futuro, per adesso non ci resta che fantasticare sull'arrivo di una sezione videgames targata Netflix.

Videogames