Netflix realizzerà un film su Mega Man (UFFICIALE)

Netflix sta realizzando un film live-action di Mega Man; la società di streaming ha dichiarato un accordo preliminare e pensiamo che questa possa essere un'ottima notizia per i fan della saga videoludica degli anni 80-90.

Mega Man avrà un live action: gioite, Millennials!

Gli adattamenti dei videogiochi sono attualmente un trend in crescita: abbiamo visto nuovi trailer per Sonic the Hedgehog 2 e la serie TV live-action di Halo proprio la scorsa settimana. Non solo: Chris Pratt interpreterà Super Mario e un film di Uncharted è quasi arrivato. In mezzo a questi grandi successi arriva la notizia che Netflix è pronto a portarci anche un altro franchise: Mega Man, il “bombardiere blu” di Capcom che si è fatto strada tra i retro a scorrimento laterale dal 1987 sul NES originale.

Tecnicamente, un film di Mega Man è in lavorazione dal 2015 alla Chernin Entertainment, ed è diventato un po' più ufficiale nel 2018 quando la casa produttrice ha annunciato ufficialmente che sarebbe stato un film live-action con Henry Joost e Rel Schulman. Ma di recente, il duo di registi ha rivelato sul sito Web della loro compagnia che Netflix ha acquisito i diritti e sta completando l'opera.

“Le caratteristiche dei lavori includono: un adattamento di MEGA MAN di Capcom per Chernin Entertainment e Netflix, che hanno scritto e stanno dirigendo”, si legge nel sito.

Sfortunatamente, non ci sono indicazioni su quanto sia lungo il film o su quando potrebbe essere rilasciato. I colleghi di IGN scrivono che le fonti assicurano che è in fase di sviluppo. Ma come alcuni hanno sottolineato, Netflix ha un accordo preliminare con Chernin.

La corsa all'oro per garantire la proprietà intellettuale dei videogiochi per l'adattamento in termini cinematografici va ben oltre i film e gli show menzionati finora, ovviamente, e Netflix ha sicuramente visto il potenziale grazie alle prestazioni delle sue serie The Witcher e Castlevania.

Al momento, pare che siano in lavorazione film basati su Resident Evil e Tomb Raider e, secondo quanto riferito, è in fase di sviluppo anche su una serie Pokémon live-action. In genere vede molto potenziale nei videogames, anche nei confronti degli stessi studi cinematografici.

Al di fuori della piattaforma di streaming on demand, sappiamo che arriverà uno show televisivo di The Last of Us per HBO, forse una serie di Mass Effect per Amazon, uno show di Fallout pronto al debutto su Amazon, e film su Ghost of Tsushima e Metal Gear Solid.