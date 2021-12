Sta arrivando la serie TV dedicata ad Halo

La serie TV dedicata ah Halo debutterà su Paramount Plus nel 2022. Dopo un breve teaser il mese scorso, la società ha presentato il primo trailer completo della futura serie TV live-action ai The Game Awards 2021, prima del debutto in streaming dello show nel corso del prossimo anno.

Cosa sappiamo della serie TV di Halo?

Halo sarà interpretato da Pablo Schreiber (American Gods) che vestirà i panni del super-soldato corazzato, mentre Jen Taylor riprenderà il suo ruolo dai giochi come compagno di intelligenza artificiale di Master Chief, Cortana.

Il trailer non ci dà ancora un'idea di cosa aspettarsi dallo show, che secondo la Paramount “si svolgerà nell'universo” come i giochi della serie e vedrà l'umanità affrontare le forze aliene dell'Alleanza.

Ma non è ancora chiaro se Halo cercherà di adattare direttamente i giochi esistenti o se racconterà una propria storia originale all'interno del mondo del franchise.

Il trailer stesso si concentra principalmente su alcuni rapidi scatti del cast di Halo, tra cui Natascha McElhone nei panni della dottoressa Catherine Halsey, la creatrice sia di Cortana che del programma di super-solidi Spartan.

Halo è stato annunciato per la prima volta nel 2018 e originariamente sarebbe dovuto andare in onda su Showtime. Ma dopo che la produzione è stata ritardata a seguito dello scoppio della pandemia di COVID-19, la serie è stata spostata per diventare un'esclusiva in streaming sul servizio di streaming Paramount Plus recentemente rilanciato, dove il popolare franchise potrebbe aiutare ad attirare nuovi abbonati.

Halo debutterà su Paramount Plus nel 2022, anche se non esiste ancora una data di uscita precisa.

Intanto, se volete ingannare l'attesa, potete giocare ad Halo Infinite su Xbox: costa 69,99€ su Amazon e arriverà prima di Natale a casa vostra.