Netflix: in arrivo un taglio prezzi importante (solo per pochi fortunati)

Giungono voci che Netflix abbia in programma un taglio prezzi importante. Purtroppo questa notizia arriva da oltreoceano e per questo è chiaro non riguarda noi italiani, piagati invece da un recente aumento che, per alcuni, entrerà in vigore tra pochi giorni, quasi come fosse un regalo di Natale anticipato. In realtà, il colosso dello streaming avrebbe come obiettivo quello di recuperare abbonati in India dove, nonostante siano passati già sei anni al lancio della piattaforma, ancora sono pochi gli utenti iscritti.

Netflix alla ricerca di nuovi abbonati in India

Possiamo quindi dire che Netflix è alla ricerca di nuovi abbonati in India, persone disposte a pagare quello che attualmente già è uno dei prezzi più convenienti al mondo applicati, dal colosso per poter accedere al suo catalogo. La società americana proprio martedì scorso ha applicato un'ulteriore riduzione del prezzo di abbonamento in India, scontandolo da un già buon 18% fino a un incredibile 60%.

A parità di offerta, il piano Netflix Basic, che rende possibile la riproduzione dello streaming su qualsiasi dispositivo limitandone però la risoluzione a 480p, oggi costa non più 6,6 dollari, ma 2,6 dollari. Il piano standard, invece, che consente lo streaming in HD a 720p su due dispositivi contemporaneamente, è passato da 8,5 dollari a soli 6,6 dollari. Infine, il piano Premium, che permette la riproduzione streaming su 4 dispositivi differenti in qualità UltraHD 4K, ora costa 8,5 dollari rispetto ai precedenti 10,5 dollari.

Pur essendo uno dei mercati più grandi e importanti al mondo dell'intrattenimento streaming, l'India è da sempre stato un territorio difficile e ostile per Netflix. Il colosso sta faticando molto a trovare consensi nel paese. Questo è un sintomo che rivela come i contenuti proposti sulla piattaforma non trovino appeal nel pubblico. Al contrario Hotstar di Disney continua a dominare il mercato anche se YouTube rimane il più grande sfidante in assoluto con circa mezzo miliardo di utenti attivi nel mercato dell'Asia Meridionale. In Kenia invece Netflix ha deciso di regalare l'abbonamento su tutti i dispositivi Android.