Netflix: tutti i contenuti in arrivo ad aprile 2023

Netflix: film in arrivo ad Aprile 2023

Scopriamo insieme l’elenco completo dei film che saranno disponibili sulla piattaforma del colosso statunitense dello streaming il prossimo mese:

5 aprile 2023

Lewis Capaldi – How I’m Feeling Now (Documentario)

Hunger (Thriller)

Oh Belinda (Drammatico)

Chupa (Avventura)

The Last Kingdom – Sette re devono morire (Guerra)

Regine in fuga (Commedia)

Power Rangers – Una volta e per sempre (Azione)

Guida turistica per innamorarsi (Commedia Romantica)

Serie TV in arrivo ad Aprile 2023

Ora vediamo insieme tutte le serie TV in arrivo ad Aprile 2023 su Netflix:

2 aprile 2023

War Sailor (Guerra)

Lo scontro (Dramma)

Transatlantic (Dramma)

Sorellanza (Crime)

Il divorzista (Legal Drama)

Florida Man (Crime)

Queenmaker (Political Drama)

La diplomatica (Thriller Politico)

L’infermiera (True Crime)

Sweet Tooth (Stagione 2 Fantasy)

