Lauchhammer - Delitto a cielo aperto: dove vedere la prima stagione

Se cerchi una miniserie con i classici elementi polizieschi procedurali allora “Lauchhammer – Delitto a cielo aperto” è quello che fa per te. Da oggi è disponibile la prima stagione che promette di incollarti davanti allo schermo per la sua trama avvincente. Sarà proprio così? Non ci resta che scoprirlo attivando Sky TV Netflix a soli 19,90 euro al mese, con l’offerta Sky Smart scontata per 18 mesi.

Grazie a questa fantastica promozione ottieni l’intrattenimento di Sky TV e tutte le esclusive di Netflix in un’unica soluzione. Insieme conviene di più. Goditi i tuoi show preferiti, quelli di cui tutti parlano. Guarda in anteprima Christian 2, dal 24 marzo disponibile. Goditi tutte le puntate di Pechino Express. Insomma, avrai solo l’imbarazzo della scelta.

In più potrai gustarti “Lauchhammer – Delitto a cielo aperto“. Scopri chi c’è dietro il misterioso omicidio di una ragazza che obbliga Maik Briegand a tornare paesino dove è nato e cresciuto. Dai un’occhiata a tutti i personaggi che recitano in questa miniserie capace di tenere alto il livello di ansia e suspense:

Misel Maticevic : Maik Briegand

: Maik Briegand Odine Johne : Annalena Gottknecht

: Annalena Gottknecht Marc Hosemann : André Pötschke

: André Pötschke Ella Lee : Jackie Briegand

: Jackie Briegand Jacob Matschenz : Jannick Wolf

: Jannick Wolf Lucas Gregorowicz : Oliver Bartko

: Oliver Bartko Petra Kelling: Liese Noack

Lauchhammer – Delitto a cielo aperto: guarda la miniserie anche dall’estero

Se sei solito viaggiare e magari anche in questi giorni ti trovi all’estero devi sapere che potrai comunque vedere i nuovi episodi di “Lauchhammer – Delitto a cielo aperto”. Infatti, i programmi che ami viaggiano con te nei Paesi dell’Unione Europea.

Con un abbonamento Sky residenziale in conformità con il Regolamento sulla Portabilità Transfrontaliera porti in Europa gli stessi programmi disponibili in Italia.

In base alla composizione del tuo abbonamento potrai accedere senza limitazioni geografiche all’app Sky Go dagli stessi dispositivi che usi solitamente e scegliere il programma che desideri guardare, senza alcun costo aggiuntivo nei seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.