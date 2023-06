Netflix: come trasferire un profilo

Pioniera dell’entertainment on demand in streaming, Netflix sta attraversando un periodo di grandi cambiamenti. Per alcuni una transazione necessaria, che tocca in particolare le regole per la condivisione delle password, e che non è piaciuta al grande pubblico precipitatosi in massa ad abbandonare la piattaforma in segno di protesta.

Eppure i numeri sono ancora impressionanti, con milioni di account fatti registrare ogni giorno da ogni parte del mondo. Tra questi sono presenti anche molti tra noi, che non vogliamo lasciarci scappare le serie TV del momento o la visione di qualche film classico del passato, e che magari abbiamo creato più di un profilo utente sullo stesso account come permettono di fare un po’ tutti i servizi in streaming.

Una possibilità, questa, che consente ad ogni spettatore di avere dei consigli personalizzati in base ai propri gusti, e di mantenere una cronologia di visione e delle playlist separate dagli altri utilizzatori dello stesso account. Ma se per qualsiasi motivo si volesse cambiare account senza perdere il proprio profilo? Fortunatamente trasferire un profilo Netflix è una funzionalità presente sulla piattaforma, introdotta solo di recente: vediamo subito come funziona!

Come trasferire un profilo Netflix su un altro account

Se disdire un abbonamento Netflix ed eliminare l’account è la soluzione più estrema (qui le indicazioni su come fare), trasferire un profilo Netflix da un account all’altro è una soluzione più “morbida”, che permette di mantenere alcuni dei dati e delle informazioni ad esso associate.

In particolare, nel processo verranno trasferiti i suggerimenti, la cronologia di visione e le valutazioni sui contenuti, tutti i titoli presenti in La mia lista, i giochi salvati e tutti i loro progressi, le impostazioni (come la lingua e i sottotitoli, la riproduzione automatica e eventuali limitazioni di visualizzazione per fascia di età), e informazioni varie come il nome e l’icona del profilo. Gli stessi vertici di Netflix hanno dichiarato che il trasferimento dell’account è stato introdotto per adattarsi a tutti i cambiamenti della vita, come nel caso di una coppia che non sta più insieme e che ha condiviso l’account in passato.

Per non dover creare un profilo da zero, possiamo allora accedere al profilo Netflix che vogliamo trasferire, premere in alto a destra sull’icona a esso corrispondente e scegliere la voce Trasferisci profilo. Basterà seguire le istruzioni a schermo, indicare i dati di accesso del nuovo account, e Netflix farà il resto, ovvero trasferire tutti i contenuti dal vecchio al nuovo profilo.

Successivamente, il proprietario del nuovo account riceverà una notifica via email che lo avvertirà sul completamento del processo. È importante sottolineare che trasferire il profilo Netflix non ha alcun costo, e non vengono trasmessi eventuali dati di pagamento memorizzati, che andranno reinseriti a mano quando ne avremo bisogno.

Come disattivare e attivare il trasferimento del profilo Netflix

Come già detto, la possibilità di trasferire un profilo Netflix è attiva di default sulla piattaforma. È comunque possibile disattivare questa opzione, seguendo una procedura molto semplice:

Effettuiamo l’accesso al nostro account Netflix e al nostro profilo

Premiamo sull’icona del profilo in alto a destra e sulla voce Account

Scrolliamo fino alla voce Disattiva i trasferimenti del profilo e premiamola

e premiamola Saremo rimandati su questa pagina, dove andremo a confermare per l’ultima volta di voler disabilitare questa funzione, cliccando su Disattiva trasferimento di profilo

Se dovessimo cambiare idea, è sempre possibile ripristinare il trasferimento del profilo Netflix seguendo questi passaggi:

Effettuiamo l’accesso al nostro account Netflix

Andiamo sulla pagina Account come abbiamo visto in precedenza

come abbiamo visto in precedenza Nelle Impostazioni selezioniamo Attiva i trasferimenti del profilo e pigiamo su Consenti

Infine, andremo a ricevere una email di conferma con oggetto Aggiornamento dell’account: i trasferimenti di profilo saranno presto disponibili. Al suo interno c’è un pulsante Attiva subito che dovremo premere per riattivare subito la funzionalità di trasferimento del profilo. Se non selezioneremo Attiva subito, la funzionalità sarà comunque abilitata automaticamente dopo cinque giorni.