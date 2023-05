Netflix: come continuare a condividere l'account con gli amici

Sta facendo discutere molto la scelta di Netflix di bloccare la condivisione degli account. Una decisione che potrebbe portare il colosso dello streaming a una perdita importante di utenti. Tuttavia, esiste un modo per continuare a condividere il proprio abbonamento con gli amici. Stiamo parlando di Meshnet, una funzionalità gratuita inclusa in NordVPN, la VPN più amata al mondo. Attivala subito al 63% di sconto con 3 mesi extra gratis.

In pratica, l’accesso alla piattaforma funziona in base all’Indirizzo IP dell’utente. In pratica, solo chi possiede quel determinato Indirizzo IP può accedere al servizio. In altre parole, ma che vogliono dire la stessa cosa, i dispositivi dovrebbero essere fisicamente posizionati nello stesso luogo per avere la medesima copertura WiFi o lo stesso Indirizzo IP. Cosa fa Meshnet per aggirare questa restrizione?

Meshnet, funzionalità integrata gratuitamente in NordVPN, permette all’utente di ottenere l’Indirizzo IP dell’amico. In questo modo è possibile continuare a condividere il proprio account Netflix con gli amici senza incappare in censure o blocchi. Scopriamo insieme come fare, passo passo, per sfruttare questa funzione molto utile che ti permetterà di risparmiare parecchi soldi al mese.

Netflix: come usare Meshnet per la condivisione dell’account

Meshnet può migliorare le tue attività quotidiane. Infatti ti permette di giocare con gli amici via LAN anche se loro si trovano molto lontani da te. Hai la possibilità di accedere in sicurezza ai file dei tuoi dispositivi remoti in pochi clic. Elimini gli intermediari inviando in sicurezza i file direttamente ad altri dispositivi. Inoltre, puoi continuare a condividere il tuo account Netflix con gli amici. Ecco i passaggi necessari:

installa l’app e accedi a NordVPN selezionando poi la funzione Meshnet; collega i dispositivi inviando un invito ai tuoi amici che usano anche loro NordVPN per avere accesso a Meshnet; connettiti al dispositivo di un amico nel pannello delle connessioni.

Fai attenzione però alla tua sicurezza. Non fidarti di utenti che offrono uno sconto sull’abbonamento collegandoti al loro dispositivo tramite Meshnet. Utilizza questa funzione solo con persone di cui ti fidi così da evitare violazioni e furto dati. Avendo cura di ciò puoi dormire sonni tranquilli perché Meshnet di NordVPN è alimentato da NordLynx, l’adattamento più sicuro e avanzato del protocollo VPN WireGuard.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.