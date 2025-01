Netflix aumenta ancora i prezzi: ecco i nuovi costi

Secondo quanto dichiarato da Netflix è in arrivo l’ennesimo rincaro. Ancora una volta gli abbonati dovranno sopportare l’aumento dei prezzi dei suoi abbonamenti. Al momento saranno colpite solo alcune nazioni, ma l’azienda ha fatto sapere che queste rimodulazioni raggiungeranno presto tutti nel mondo.

Questa mossa arriva dopo che la piattaforma di streaming ha registrato una crescita record di 19 milioni di nuovi abbonati nell’ultimo trimestre del 2024, portando il totale globale a oltre 300 milioni. Un modo singolare per festeggiare questo obiettivo, obiettano molti. Ma quali sono le motivazioni che hanno portato a questo?

“Mentre continuiamo a investire nella programmazione e a offrire più valore ai nostri membri, occasionalmente chiederemo loro di pagare un po’ di più in modo da poter reinvestire per migliorare ulteriormente Netflix“, ha spiegato la società in una lettera agli azionisti.

Netflix: i nuovi prezzi in arrivo

Al momento i nuovi costi mensili per gli abbonamenti Netflix sono previsti negli Stati Uniti. Ovviamente, i rincari in arrivo sono uno specchio di quanto succederà presto anche negli altri Paesi dove la piattaforma è attiva, così anche in Italia. Ecco quali sono i nuovi prezzi in arrivo negli USA:

Piano Standard con pubblicità : $7,99 ( aumento di $1 );

: $7,99 ( ); Piano Standard senza pubblicità : $17,99 ( aumento di $2,50 );

: $17,99 ( ); Piano Premium: $24,99 (aumento di $2).

E se un utente vorrà aggiungere un membro esterno al nucleo familiare a un piano streaming attivo diventerà più costoso, passando dagli attuali 8$ al mese a 9$ al mese. Queste modifiche verranno attivate prima di tutto negli Stati Uniti, poi in Canada, nel Portogallo e in Argentina.

Questi aumenti, ha sottolineato l’azienda, permetteranno di continuare a investire in contenuti di qualità su Netflix, introducendo anche nuove funzionalità per un’esperienza utente ancora più coinvolgente e immersiva. Tra i contenuti di maggiore successo sulla piattaforma troviamo:

Squid Game 2;

l’incontro di boxe tra Jake Paul e Mike Tyson;

l’inizio delle trasmissioni live di eventi sportivi come partite NFL e wrestling WWE.