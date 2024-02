Netac ZX20: SSD da 512GB compatto e SUPER RESISTENTE tuo a 56€

Stai pensando di acquistare un SSD portatile che ti permetta di tenere tutti i dati importanti sempre a portata di mano? Allora sono certo che non vorrai perderti questa offerta. Se vai subito su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello lo straordinario SSD Netac ZX20 da 512 GB a soli 56 euro circa, anziché 75,99 euro. Per ottenerlo a questa cifra applica anche il coupon che vedi in pagina.

Dunque adesso hai la possibilità di avvalerti di un ribasso del 13% più di un ulteriore sconto del 15% e risparmiare quindi sul totale 20 euro circa. È una promozione davvero interessantissima, anche perché siamo di fronte a un dispositivo di ottima qualità. È compatto, leggero, resistente e soprattutto velocissimo nel trasferire file. Un vero portento che oggi potrai avere a un prezzo piccolissimo.

Netac ZX20: un SSD potente e veloce a un prezzo basso

Come ti dicevo tra le sue caratteristiche più interessanti troviamo una robustezza e una praticità davvero eccellente. È dotato di un comodo anello sulla parte alta che ti permette di attaccarlo ad esempio a un moschettone o a una fibbia. Così te lo puoi portare sempre dietro senza dimenticarlo. Ed è testato per resistere agli urti e alle temperature estreme. Dunque non dovrai preoccuparti di nulla perché i file che caricherai all’interno non si danneggeranno in alcun modo.

Ha una velocità di trasferimento elevata, di lettura fino a 2000 MB/s e in scrittura fino a 1.700 MB/s. Questo significa che ti basterà un click per vedere immediatamente i tuoi file, anche di grandi dimensioni, nella cartella di destinazione. Questa versione che ti sto segnalando è da 512 GB ma ovviamente potrai averlo anche con storage maggiori, da 1 TB e 2 TB, a un ottimo prezzo.

Fai alla svelta perché difficilmente un’offerta così allettante potrà rimanere ancora per tanto tempo attiva. Quindi prima che sia tardi e le unità disponibili spariscano vai su Amazon e acquista il tuo SSD Netac ZX20 da 512 GB a soli 56 euro circa, anziché 75,99 euro. Per ottenerlo a questa cifra ricordati di applicare il coupon che vedi in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

