Nespresso Inissia: macchina del caffè in sconto (-18%) con 90 euro di capsule OMAGGIO

Nespresso Inissia è un’ottima macchinetta da caffè espresso ideale per le tue pause sia a casa che in ufficio. Oggi puoi acquistarla in sconto su Amazon a soli 80,90 euro invece di 99. Inoltre, avrai diritto a ricevere 90 euro in capsule suddivise in quattro diversi buoni sconto da 30 euro ciascuno da spendere sul sito Nespresso: le istruzioni ti verranno inviate via email con l’acquisto della macchinetta.

Nespresso Inissia: per una pausa di piacere

Nespresso Inissia è una macchinetta da caffè domestica di assoluta qualità, che mette insieme praticità e stile. È compatta e con un design elegante che si adatta a qualsiasi spazio in cucina o in casa e ti permetterà di preparare un caffè buonissimo in pochi secondi.

Il merito va dato al sistema Nespresso Original Line e alla pompa ad alta pressione da 19 bar: in questo modo, ogni tazza di caffè sarà un concentrato di aroma, con una crema densa e vellutata come se fossi al bar.

Il caffè è personalizzabile con 2 lunghezze in tazza programmabili a seconda delle tue esigenze, mentre il serbatoio dell’acqua da 0,7 litri è facile da rimuovere e riempire, oltre che da pulire. La modalità Eco fa sì poi che la macchina si spenga in automatico dopo 9 minuti di inattività.

Perfetta per gli amanti del caffè di qualità, la Nespresso Inissia è una macchinetta dal prezzo conveniente ma degna di un’esperienza premium. Acquistala adesso in offerta a 80,90 euro.